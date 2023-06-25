قطر تسلّم آخر دفعة منازل متنقلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

أعلنت قطر، أمس السبت، تسليمها الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة التي تبرعت بها لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وتأتي المنازل المتنقلة التي وصلت إلى ولاية هاطاي التركية، في إطار جهود دولة قطر للاستجابة لتبعات الزلزال المدمر، حيث نقل الصندوق خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلزال 10 آلاف منزل مؤثث بالكامل ويضم جميع المرافق التي تكفل سبل العيش الكريم، لإيواء المتضررين في 15 مدينة وقرية جنوب شرقي تركيا.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين وألحق أضرارًا ودمارًا هائلًا في المباني والممتلكات بالبلدين.

ولتخفيف معاناة المتضررين ودعم صمودهم، أرسل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات طبية وخيامًا للإيواء. كما يواصل الصندوق إسهاماته لتحسين سبل عيش المجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم، عبر تقديم المعونات اللازمة.