“لماذا بدأتم هذه الفوضى؟”.. مُسن روسي يعاتب مقاتلي فاغنر (فيديو)

يبدو أن روسيا تجنبت أخطر أزمة أمنية قد تواجهها منذ عقود، بعد ما أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وقف تقدم قواته نحو العاصمة موسكو والعودة إلى قواعدها، بموجب اتفاق توسطت فيه بيلاروسيا.

لكن وجود قوات مجموعة “فاغنر” أثار استياء مواطنين في المناطق التي دخلوها لوقت قصير، كما في روستوف وفورونيج وليبيتسك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور، يظهر فيه رجل مُسن يتوسط مقاتلين تابعين لمجموعة فاغنر، ويوبخهم متسائلًا “لماذا بدأتم هذه الفوضى؟”، ويستنكر “ألستم حماة الوطن؟”.

وبينما أخذ يكرر سؤاله دون الحصول على إجابة، سخر الرجل من مقاتلي فاغنر”هل فقدتم النطق؟”.

ثم شرع في السؤال عن قائد هذه المجموعة، موضحًا أنه لا يقصد التبجح، وإنما طرح أسئلة مشروعة، إلى أن جاءه أحدهم، فما كان من الرجل إلا أن استرسل في طرح تساؤلاته عن هويتهم، قائلًا “من أنتم؟ أنتم من نشرتم الذعر، لن أقبل منكم أي فظاظة”.

ويبدو أن الرجل حصل على إجابة مُرضية، ليس من هؤلاء المقاتلين، ولكن من إعلان الكرملين أن رئيس مجموعة فاغنر سيغادر إلى بيلاروسيا مع إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده من الحكومة الروسية، لتعود الأمور إلى طبيعتها في مدينته.

وعمّت الاحتفالات المنطقة مع بدء انسحاب مقاتلي “فاغنر” من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غربي روسيا بعدما سيطروا عليه، صباح السبت، إثر إعلان قائدهم تمردًا مسلحًا.