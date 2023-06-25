مراسل الجزيرة مباشر: 9 قتلى و21 مصابا على الأقل جراء قصف روسي استهدف سوقا شعبية في جسر الشغور شمالي سوريا.

مراسل الجزيرة مباشر: قتيل و4 مصابين في قصف على إدلب.

الدفاع المدني السوري: 5 قتلى على الأقل وأكثر من 20 مصابا في قصف جوي روسي استهدف سوقا على أطراف جسر الشغور غربي إدلب.

مراسل الجزيرة مباشر: 4 قتلى و20 مصابا جراء قصف روسي استهدف أحد أسواق مدينة جسر الشغور غربي إدلب بسوريا.

مراسل الجزيرة مباشر: جرحى جراء قصف روسي استهدف أحد الأسواق على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب بسوريا.

مراسل الجزيرة مباشر: مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف جوي روسي استهدف ريفي إدلب الغربي والشمالي بسوريا.

مراسل الجزيرة مباشر: جرحى جراء قصف جوي روسي يستهدف الأطراف الغربية لمدينة إدلب شمالي سوريا.