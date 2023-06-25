نتنياهو يهاجم تصريحات للمتطرف بن غفير

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية تقوض القانون والنظام، ويجب أن تتوقف على الفور.

ودعا بن غفير، الجمعة، إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها “القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر”.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية ردّا على بن غفير “مثل هذه التصريحات تقوض القانون والنظام، ويجب أن تتوقف على الفور”، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف أن إقامة البؤر الاستيطانية غير الشرعية بحسب القانون الإسرائيلي تضر بالمشروع الاستيطاني والمصالح الحيوية لإسرائيل.

ويأتي موقف نتنياهو، الذي صدّقت حكومته خلال 6 أشهر فقط على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.

وفي وقت سابق الأحد، قالت قناة (كان) إن الإدارة الأمريكية علقت التعاون والدعم المالي للمشروعات العلمية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية.

والجمعة، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن مستوطنين أقاموا خلال 24 ساعة 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة بعلم القيادة السياسية وحكومة نتنياهو.

وبحسب بيان حركة (السلام الآن)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتَعُد الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي نشاطا غير قانوني وتطالب بوقفه، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.