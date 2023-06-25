وزارة الدفاع البريطانية: أوكرانيا تحرز تقدما تدريجيا في الهجوم المضاد.. وتحذير من احتمال شن فاغنر هجوما من بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يحرز “تقدما تكتيكيا تدريجيا ولكنه مستمر” في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في البلاد.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي عبر تويتر أن “القوات الأوكرانية أعادت ضبط وضعها، وتقوم مجددا بعمليات هجومية كبيرة على 3 محاور رئيسية في جنوبي وشرقي أوكرانيا”.

وأوضحت أن القوات تستخدم الخبرة المكتسبة من أول أسبوعين من الهجوم المضاد” لصقل أساليبها “من أجل الهجوم على الدفاعات الروسية العميقة والمعدَّة بصورة جيدة”.

يُذكر أن الجيش البريطاني ينشر تحديثات يومية بشأن تقدم الحرب منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا قبل 16 شهرا.

من جانبه، حذر جنرال بريطاني سابق من احتمال شن مقاتلي فاغنر هجوما على أوكرانيا من بيلاروسيا، إذا تبع عدد كبير من المرتزقة قائدهم يفغيني بريغوجين إلى المنفى هناك.

وقال رئيس هيئة الأركان السابق ريتشارد دانيت لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد “مسألة أنه ذهب إلى بيلاروسيا تثير القلق”.

ولم يتضح عدد مقاتلي بريغوجين الذين سيتبعونه إلى بيلاروسيا، وفقا لما ذكره دانيت بشأن قوام المجموعة الذي يُقدَّر بنحو 25 ألفا.

وقال دانيت “إذا أبقى على قوة قتالية فعالة حوله، فهو يُمثل تهديدا مجددا للجانب الأوكراني الأقرب لكييف”، حيث بدأت الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وأضاف أنه من “المحتمل” أن تلجأ روسيا إلى استخدام مجموعة فاغنر لمحاولة السيطرة على كييف مجددا، بعد تمرد عابر انتهى بموافقة بريغوجين على وقف التمرد والذهاب إلى بيلاروسيا.