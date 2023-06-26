الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو غطاء سياسي لإرهاب المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تعد “اعترافا رسميا بسياسة حكومة الكيان الإسرائيلي المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.

ورأت الوزارة أن “رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا الموقف “تشجيعا لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها اتجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وكانت قناة “كان” العبرية الرسمية، قد قالت اليوم الاثنين، إن نتنياهو، تحدث مؤخرا عن ضرورة كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة.