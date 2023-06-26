الاتحاد الأوربي: فاغنر “وحش” صنعه بوتين وانقلب عليه

رأى مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يؤدي إلى تصدع السلطة الروسية.

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي “ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية وتقويض قوتها العسكرية”.

وأضاف “ليس من الجيد أن تكون هناك قوة نووية مثل روسيا تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي”.

ووصف بوريل قوات فاغنر بأنها “وحش صنعه بوتين وانقلب عليه وأظهر هشاشة النظام في روسيا”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف أمس الأحد لمناقشة “ضعف” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.

وبينما قال المسؤولون الأوكرانيون إن الفوضى الروسية تعمل لصالحهم، ينتظر حلفاء كييف ليروا مدى قدرة القوات الأوكرانية على الاستفادة من الاضطرابات في موسكو لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.