بوتين عن تمرد فاغنر: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال (فيديو)

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ببيان للأمة بشأن التمرد المسلح الذي جرى إنهاؤه السبت، شكر خلاله قادة ومقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لرفضهم إراقة الدماء.

ودعا بوتين مقاتلي فاغنر للانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا بعد مشاركتهم في التمرد المسلح.

وقال بوتين في خطاب مسائي “اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم، وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا يمكنه ذلك”.

وأشار إلى أنه كان سيقضي على الانقلاب المسلح في جميع الأحوال.

وأكد بوتين أن أي محاولة للابتزاز أو إثارة اضطرابات داخل روسيا “محكوم عليها بالفشل”، وذلك بعد أن هدّد تمرد فاغنر حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وأوضح أنه أعطى الأوامر بـ”تجنب إراقة الدماء” بخلاف ما كان يريده الغرب وأوكرانيا، على حد قوله.

وقال بوتين “منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنب إراقة كبيرة للدماء”، مشيرا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا “اقتتالا كهذا بين الأشقاء”، بينما أثنى على “وطنية” الروس.

وأضاف “أشكركم (الروس) على صمودكم ووحدتكم ووطنيتكم. هذا التضامن المدني (للروس) أظهر أن أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل”.