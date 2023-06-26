تقرير: تسجيل 898 اعتداء عنصريا ضد مسلمي ألمانيا خلال 2022

كشف تقرير أن ألمانيا شهدت تسجيل 898 اعتداءً عنصريًّا استهدف المسلمين، طيلة عام 2022، وذلك بحسب إحصائية أعدها تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين (CLAIM) الذي يتخذ من ألمانيا مقرًّا له ويحظى بدعم وزارة الأسرة الألمانية.

وأوضح التقرير أن 898 اعتداءً عنصريًّا استهدف المسلمين خلال العام الماضي، أي بمعدل اعتداءين يوميًّا.

وأضاف أن “هذه الاعتداءات الموثقة شملت اعتداءات جسدية ولفظية وخطاب كراهية ضد المسلمين، إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات وممارسة العنف”.

وطال النساءَ المحجبات النصيبُ الأكبر من هذه الاعتداءات العنصرية، تلاهن الطلاب المسلمون.

ويزداد عدد المسلمين في ألمانيا على نحو مطّرد، سواء بسبب موجة اللاجئين التي حصلت في السنوات الماضية، أو بسبب دخول عدد من الألمان في الإسلام.

ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المسلمين في ألمانيا، فتقديرات العام 2023 تشير إلى أنه يتراوح بين 3.8 و4.5 ملايين نسمة، يُشكل الأتراك أكثر من نصفهم.