حماس: جميع حكومات الاحتلال مسؤولة عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والفارق في السياسات (فيديو)

قال الناطق باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة إن كافة وزراء وحكومات الاحتلال مسؤولون عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

وذكر حمادة، في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن هناك تبادل أدوار سياسيا بين مسؤولي الاحتلال، مضيفا أن ما يقوم به وزير الأمن إيتمار بن غفير هو الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يعرفه الشعب الفلسطيني.

وأوضح مسؤول حماس أن جميع حكومات الاحتلال المتعاقبة سعت إلى ذات الأهداف، وأن الاختلاف بينها كان في السياسات التي تتبعها للوصول إلى نفس الأهداف.

وقال إن الاستيطان والمسجد الأقصى كانا دائما من ضمن أهداف كل حكومات الاحتلال، ولكن الفارق بين حكومة وأخرى هو في طريقة إدارتها لسياسات تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يظهر للعالم أنه يرفض ما يقوم به بن غفير، لكنه جاء لحماية التوسع الاستيطاني.





وأوضح أن نتنياهو يريد أن يجمل وجه الاحتلال وأن يظهر للعالم بصورة أخرى.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنه يعارض أي استيلاءٍ غير قانوني على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وامتنع نتنياهو عن التطرق لجرائم واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، ملقيا باللوم على وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير لدعوته المستوطنين إلى احتلال تلالٍ في الضفة الغربية وإقامة مستوطنات عليها.