خلال اتصال مع بوتين.. الشيخ تميم يؤكد موقف قطر الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في روسيا.

وأكد الشيخ تميم، في بيان نشره الديوان الأميري، موقف بلاده الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ميدانيًا.

وجدد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليًا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات، بحسب بيان للرئاسة الروسية (الكرملين).

سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. https://t.co/JylNKsKHcD — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 26, 2023

رئيس إيران يقدم “دعمه التام” لبوتين

في السياق، أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدّم “دعمه التام” لفلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بعد يومين من تمرد فاغنر.

وقال الكرملين في بيان إن “الرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في إطار أحداث 24 يونيو/حزيران”.

وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كيلومترات عن العاصمة موسكو، ما اعتبره جهاز الأمن الفدرلي الروسي “تمردًا مسلحا”.

واستمر “تمرد فاغنر” نحو يوم واحد فقط، إذ أعلن بريغوجين مساء السبت، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم “تجنبا لسفك الدماء الروسية”، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​