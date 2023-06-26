عبر فيديو بثه الكرملين.. أول ظهور علني لبوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر (شاهد)

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في فيديو نشره الكرملين، متحدثًا لأول مرة منذ التمرد المسلح الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية في نهاية الأسبوع الماضي.

وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم “مهندسو المستقبل”، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان “التشغيل المستقر” للقطاع الصناعي في البلاد “في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى”.

وأضاف “نقوم بتعزيز الأمن والاقتصاد في روسيا بشكل متواز”.

ولم يتضح على الفور توقيت أو مكان تسجيل كلمة الرئيس الروسي.

ويوم السبت، ألقى بوتين خطابا وطنيا للشعب الروسي ندد فيه بتمرد فاغنر ووصفه بأنه “طعنة في الظهر” وتعهد بسحقه.

ولم يعلّق بوتين علنًا على الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت متأخر من يوم السبت، والذي يبدو أنه نزع فتيل الأزمة وجنّب البلاد إراقة دماء محتملة من خلال السماح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وانتقال قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا.

وتسعى روسيا جاهدة لإثبات أن الحياة عادت إلى طبيعتها مع رفع الإجراءات الأمنية الصارمة التي فرضت خلال تمرد فاغنر، وهي أزمة غير مسبوقة قال الغرب إنها كشفت عن هشاشة نظام بوتين.

وظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي لم يُشاهد خلال تمرد قائد فاغنر -عدوه اللدود- على شاشة التلفزيون مجددا، الاثنين، في مقطع فيديو وهو يتفقد الجنود في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات رفع “نظام عمليات مكافحة الإرهاب” الذي يمنح قوات الأمن سلطات موسعة في منطقة موسكو وفورونيج جنوب العاصمة حيث دخلت وحدات فاغنر ووقع تبادل لإطلاق النار.