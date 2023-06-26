قطر تسلّم الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

سلّم صندوق قطر للتنمية الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المنازل المتنقلة وصلت إلى ولاية هاطاي التركية، ضمن 10 آلاف منزل نقلها الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أنه تم تأثيث المنازل بالكامل، وتضم جميع المرافق التي تكفل سبل العيش الكريم، لإيواء المتضررين في 15 مدينة وقرية جنوب شرقي تركيا.

ولقي عشرات الآلاف مصرعهم نتيجة زلزالين مدمرين متتابعين ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا في فبراير الماضي، مما أسفر عن دمار هائل في المباني والممتلكات وخلّف أعدادا كبيرة من المضارين.