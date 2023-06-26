لافروف: “فاغنر” ستواصل عملياتها في دول أفريقية رغم التمرد.. والعلاقات مع الغرب مدمرة بالفعل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن تمرد جماعة “فاغنر” لن يغير شيئا في العلاقات بين روسيا وحلفائها، موضحا أن “فاغنر” ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية أن عناصر فاغنر يعملون هناك بصفة مدربين، قائلا: “بالطبع سيتواصل هذا العمل”.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن “تخلي” أوربا وفرنسا عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي دفعتا بهذين البلدين إلى الانفتاح على روسيا ومجموعة فاغنر للحصول منها على مدربين عسكريين.

وفي السياق، قال لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى اتصالات من شركاء أجانب عدة “للتعبير عن تأييدهم” له.

وأضاف: “مع الشركاء والأصدقاء، كلا (لا يغير ذلك شيئا). أما مع (بلدان) أخرى، فبصراحة لا أكترث لذلك. العلاقات مع الغرب بمجمله مدمرة”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو قدمت إشارات إلى عدم وجودة علاقة لبلادها بالتمرد وأنها تعتبر ما حدث شأنا داخليا.