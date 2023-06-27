سياسة|السودان

أول تعليق من “يونيتامس” بشأن القتال في النيل الأزرق

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس (غيتي - أرشيفية)
27/6/2023-|آخر تحديث: 27/6/202312:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في إقليم النيل الأزرق.

وحثت البعثة في بيان، الاثنين “جميع الأطراف المعنية على التوقف فورا عن القتال من أجل حماية السكان المحليين”

كما حثت “جميع الأطراف المتحاربة، في منطقة النيل الأزرق والخرطوم وولايات شمال وجنوب كردفان ودارفور وأماكن أخرى، على اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وضمان الكرامة والاحترام لجميع السودانيين كمواطنين متساوين”.

وأعربت البعثة الأممية عن “تضامنها مع جميع المتضررين من القتال، وتكرر التزامها بدعم الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان”.

واندلع القتال في إقليم النيل الأزرق، بعد أن شنّت قوات تابعة للحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجوما على قوات الجيش في المنطقة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر بالجيش السوداني أنه تم أسر 16 فردا من قوات الحركة الشعبية، بعد صد الهجوم الذي قامت به.

ويأتي الهجوم بينما تجددت الاشتباكات في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر