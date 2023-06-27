أول تعليق من “يونيتامس” بشأن القتال في النيل الأزرق

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في إقليم النيل الأزرق.

وحثت البعثة في بيان، الاثنين “جميع الأطراف المعنية على التوقف فورا عن القتال من أجل حماية السكان المحليين”

كما حثت “جميع الأطراف المتحاربة، في منطقة النيل الأزرق والخرطوم وولايات شمال وجنوب كردفان ودارفور وأماكن أخرى، على اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وضمان الكرامة والاحترام لجميع السودانيين كمواطنين متساوين”.

وأعربت البعثة الأممية عن “تضامنها مع جميع المتضررين من القتال، وتكرر التزامها بدعم الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان”.

تعرب بعثة يونيتامس عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في محلية الكُرمك بإقليم النيل الأزرق، وتحث جميع الأطراف الضالعة في أعمال العنف على التوقف فورا عن القتال من أجل حماية السكان المحليين! -المزيد في هذا البيان👇https://t.co/Itix87QupB — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) June 26, 2023

واندلع القتال في إقليم النيل الأزرق، بعد أن شنّت قوات تابعة للحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجوما على قوات الجيش في المنطقة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر بالجيش السوداني أنه تم أسر 16 فردا من قوات الحركة الشعبية، بعد صد الهجوم الذي قامت به.

ويأتي الهجوم بينما تجددت الاشتباكات في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم.