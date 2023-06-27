“أينما تذهب في أوربا تجد الصليب”.. تدوينة لوزير خارجية إيطاليا تفجر جدلا واسعا (فيديو)

أثار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بتدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، الأحد، قال فيها “أينما ستذهب في أوربا ستجد الصليب”.

وكتب “هناك قاسم مشترك يربط كل أوربا وهو المسيحية، من روما إلى برلين، ومن باريس إلى لشبونة، ومن مدريد إلى أثينا وحتى دول البلطيق، سنجد دائمًا الصليب”.

وختم تاجاني تدوينته بالقول “نحن ندافع عن قيمنا وهويتنا وجذورنا”.

وتوقف عند تدوينة الوزير الكثير من المراقبين والناشطين داخل إيطاليا وخارجها، وعلّقوا عليها، معتبرين أنها إشارة إلى العنصرية.

وكتب الوزير الإيطالي الأسبق كارلو كاليندا “القاسم المشترك الأدنى في أوربا هو الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون”.

وذهب كاليندا، أمس الاثنين، إلى أن عدم فهم تاجاني لهذا الأمر “يعني عدم فهم ماهية الاتحاد الأوربي”.

ومضى موضحًا في تغريدته “المسيحية هي جذر ثقافي أساسي، إلى جانب الجذر اليوناني الروماني والديمقراطي والجمهوري والعلمي الإنساني والليبرالي”.

Il minimo comune denominatore dell’Europa è la democrazia liberale e lo Stato di diritto. Non comprenderlo vuol dire non comprendere cos’è l’UE. Il cristianesimo è una fondamentale radice culturale, insieme a quella democratica e repubblicana greco-romana, a quella… https://t.co/RKJt9TRNjk — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 26, 2023

ودوّن الباحث الإيطالي رافاييل كاركانو، مستغربًا “تاجاني هو الرجل المعتدل في الحكومة الإيطالية!”، وأضاف “وزير الخارجية يجب أن يعلم أن الاتحاد الأوربي وُلد دون الاعتراف بجذوره المسيحية (التي أدت إلى الحروب الدينية)”.

Tajani sarebbe il moderato della compagnia. Forse perché ti appiccica indelebilmente la croce anziché usarla come clava.

Un ministro degli esteri dovrebbe sapere che l’Ue è nata senza riconoscere le radici cristiane (che includono le guerre di religione).https://t.co/CPdBmbf78f — Raffaele Carcano (@RaffaeleCarcano) June 26, 2023

وكتب الصحفي أنجيلو بوكاتو “لم تعد هناك حدود بين خطاب اليمين واليمين المتطرف، فلا يمكن التمييز بينهما”.

The Italian Foreign Minister here, and deputy Italian PM highlighting how Christianity is the common element all over Europe and how these roots must be defended. There are not any more boundaries between the far-right and right wing rhetoric, they are indistinguishable. https://t.co/fegmEOd8n8 — Angelo Boccato (@Ang_Bok) June 26, 2023

وعربيًا، علّق الكاتب جمال سلطان “رحم الله المفكر البوسنوي الكبير علي عزت بيغوفيتش، الذي قالها لهم صريحة قبل 43 عامًا في كتابه (الإسلام بين الشرق والغرب): ستظل أوربا تفكر في إطار الاختيارات المسيحية”.

وأضاف في تغريدته “ليت المستنيرين العرب، المترعين غطرسة وانتفاخًا وتعاليًا، يكونون أقل عدوانية وهم يعلقون على العربي المسلم عندما يدافع عن قيمه وهويته وجذوره”.

وزير خارجية إيطاليا يغرد : (القاسم المشترك الذي يربط أوروبا كلها هو المسيحية ، من روما إلى برلين ، ومن باريس إلى لشبونة ، ومن مدريد إلى أثينا وحتى دول البلطيق ، سنجد دائمًا الصليب ، نحن ندافع عن قيمنا وهويتنا وجذورنا) . رحم الله المفكر البوسنوي الكبير "علي عزت بيجوفيتش" ، الذي… pic.twitter.com/mgcFV5W7l1 — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 26, 2023

وقال الناشط عامر النقيب “أمر مؤسف أن تستمر هذه العقلية التي أدت إلى حروب ودماء وانتهاكات. هذه السلوكيات نتيجتها الفناء والدمار”.

أمر مؤسف ان تستمر هذه العقلية التي ادت الى حروب ودماء وانتهاكات.

هذه السلوكيات نتيجتها الفناء والدمار.

اللهم عليك بالظالمين وارحم عبادك المستضعفين🙏 — Amer Younis Al-Nakib (@alnakibamer) June 26, 2023

وكتب المغرد خالد “الحلو في الموضوع أنه تكلم عن دور ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، وهي دول غرب أوربا التي تعتبر باقي أوربا همج عنصرين حتى مع الذين منهم”.

الحلو في الموضوع انه اتكلم عن دور المانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا والبرتغال اللى هم دول غرب اوروبا اللى بيعتبروهم اوروبا والباقي همج عنصرين ولاد سخه حتى مع اللى منهم وزيهم والانسان الابيض دا شئ قمئ وقذر بطبعه. https://t.co/4R0K5LwFDG — KHALEDOVIC (@lone_wolf60) June 26, 2023

وقال مغرد آخر “هي حقيقة سواء شئنا أم أبينا في قلوب البشر حتى لو نصت الدساتير على ما يخالف ذلك”.