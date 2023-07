“أينما تذهب في أوربا تجد الصليب”.. تدوينة لوزير خارجية إيطاليا تفجر جدلا واسعا (فيديو)

أثار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بتدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، الأحد، قال فيها “أينما ستذهب في أوربا ستجد الصليب”.

وكتب “هناك قاسم مشترك يربط كل أوربا وهو المسيحية، من روما إلى برلين، ومن باريس إلى لشبونة، ومن مدريد إلى أثينا وحتى دول البلطيق، سنجد دائمًا الصليب”.

وختم تاجاني تدوينته بالقول “نحن ندافع عن قيمنا وهويتنا وجذورنا”.

وتوقف عند تدوينة الوزير الكثير من المراقبين والناشطين داخل إيطاليا وخارجها، وعلّقوا عليها، معتبرين أنها إشارة إلى العنصرية.

وكتب الوزير الإيطالي الأسبق كارلو كاليندا “القاسم المشترك الأدنى في أوربا هو الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون”.

وذهب كاليندا، أمس الاثنين، إلى أن عدم فهم تاجاني لهذا الأمر “يعني عدم فهم ماهية الاتحاد الأوربي”.

ومضى موضحًا في تغريدته “المسيحية هي جذر ثقافي أساسي، إلى جانب الجذر اليوناني الروماني والديمقراطي والجمهوري والعلمي الإنساني والليبرالي”.

ودوّن الباحث الإيطالي رافاييل كاركانو، مستغربًا “تاجاني هو الرجل المعتدل في الحكومة الإيطالية!”، وأضاف “وزير الخارجية يجب أن يعلم أن الاتحاد الأوربي وُلد دون الاعتراف بجذوره المسيحية (التي أدت إلى الحروب الدينية)”.

وكتب الصحفي أنجيلو بوكاتو “لم تعد هناك حدود بين خطاب اليمين واليمين المتطرف، فلا يمكن التمييز بينهما”.

The Italian Foreign Minister here, and deputy Italian PM highlighting how Christianity is the common element all over Europe and how these roots must be defended. There are not any more boundaries between the far-right and right wing rhetoric, they are indistinguishable. https://t.co/fegmEOd8n8

— Angelo Boccato (@Ang_Bok) June 26, 2023