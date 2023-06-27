بعد حديث نتنياهو.. عضوة عربية بالكنيست: ضم الأراضي الفلسطينية مسعى قديم لكل حكّام إسرائيل (فيديو)

علّقت العضوة العربية في الكنيست عايدة سليمان، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقالت إنها “ليست بجديدة على هذه الحكومة اليمينية”.

وأضافت في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أنه “منذ تشكلت هذه الحكومة الفاشية بالإضافة لليكود المعروف بمواقفه اليمينية، كان من الواضح أن هذا هو ما يسعى له نتنياهو وكذلك باقي حكّام إسرائيل”.

وأكدت أن هذه الحكومة تسعى بشكل حثيث إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت سيادة إسرائيل، وتنفيذ الخطة التي تكلم عنها بوضوح اليميني المتطرف سموتريتش عام 2016، الذي هو اليوم وزير المالية والمسؤول عن ما يسمى الإدارة المدنية أو بالأحرى إدارة الجيش للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لعايدة سليمان.

وتابعت “أسمى سموتريتش الخطة التي وضعها بـ(الحسم)، وتحدث فيها عن ضم كل المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، وتثبيت الاحتلال وتحويله إلى كولونيالية مستمرة، وقال في الخطة بشكل واضح أن مَن يريد من الفلسطينيين أن يبقى كرعايا داخل الدولة اليهودية فسيبقى”.

أما مَن يريد أن يحتج على ذلك، وفقًا لخطة سموتريتش، فإن أمامه طريقتين إما أن يترك البلاد وإما أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالمهام التي يعرفها، وأوضحت سليمان أن المقصود هو “التطهير العرقي”.

وأوضحت “ما نراه اليوم على أرض الوقع هو ليس انفلات للمستوطنين، بل هو تطبيق لهذه الخطط، وما صرح به نتنياهو هو التصريحات السياسية الموازية لعمليات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين علي الشعب الفلسطيني ومختلف القرى الفلسطينية في محاولة لتهجيرهم ولعملية تطهير عرقي على شاكلة جديدة مختلفة عن النكبة، ولكنها تؤدي إلى نفس الطريق”.

وانتقدت عضو الكنيست معاهدات السلام الحديثة مع بعض الدول العربية، وقالت “هي عملية تطبيع اقتصادي وتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وليس فيها أي قضية سلام ولا حسم للقضية العربية الكبرى، كما أنه تواطؤ عملي مع الاحتلال لتثبيت نفسه أكثر وأكثر”.

وتحدثت سليمان عن ضرورة تغيير المصطلحات، وأن المصطلح الأساس الذي تقتضيه المرحلة هو “إنهاء الاحتلال”، وقالت “هنالك شعب يتم القضاء عليه تدريجيًا، وتُشن عليه حرب تكاد تكون تطهير عرقي في وضح النهار”.

وختمت “المعركة الآن هو حماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، وأي مصطلحات تحاول تبييض صفحة بعض هذه الاتفاقيات -اتفاقيات السلام- أعتقد أنها فشلت على ضوء السياسات التي تمارسها إسرائيل”.