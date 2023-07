بمشاركة 123 دولة.. توقيف 6500 شخص بعد تفكيك شبكة عالمية للاتصالات المشفرة

أعلنت وكالة الشرطة الأوربية “يوروبول”، الثلاثاء، عن إيقاف أكثر من 6500 شخص وتجنّب “100 جريمة قتل أو خطف” بعد تفكيك شبكة عالمية للاتصالات المشفرة “إنكروتشات” في عام 2020 ممّا شكّل “نقطة تحوّل” في مكافحة الجريمة المنظّمة.

وعرضت وكالات التعاون الأمني الأوربية، وكالة الشرطة الأوربية “يوروبول” والتعاون القضائي “يوروجاست” بالإضافة إلى النيابة العامة في فرنسا وهولندا التقرير خلال مؤتمر صحفي في ليل (شمال) من حيث انطلق التحقيق في 2018 بعد كشف خوادم إنكروتشات.

وذكرت المنظمة التي تساعد دول الاتحاد الأوربي في التحقيقات الدولية أنه في هذه المرحلة تمّ توقيف 6658 شخصاً بينهم 197 هم “أهداف عالية القيمة”، مضيفة أنّه تم تجميد أو مصادرة مبالغ 983 مليون يورو ومصادرة أكثر من 100 طنّ من الكوكايين و160 طنّاً من الحشيش و923 قطعة سلاح و40 طائرة و271 منزلاً وعقاراً.

وأعلن جان فيليب لوكوف نائب المدير التنفيذي ليوروبول أنّه “تمّ إحباط 100 عملية اغتيال أو خطف كان من الممكن أن تنتهي بشكل سيّئ”.

وتصل الأحكام الصادرة بفضل فكّ التشفير إلى السجن لمدة 7134 سنة.

وشدّد لوكوف على أن “ما يصل إلى 123 دولة” شاركت في العملية التي “شكّلت بلا شكّ نقطة تحوّل في مكافحة الجريمة المنظمة” والتعاون الدولي للتعامل معها.

🚨 Dismantling encrypted criminal #EncroChat communications leads to +6 500 arrests & close to EUR 900 million seized.

Additional results of OTF EMMA:

🔹 270.2 tonnes of drugs seized

🔸 971 vehicles seized

🔹 271 estates or homes seized

🔸 923 weapons seized.

— Europol (@Europol) June 27, 2023