حجاج بيت الله ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام نفرتهم إلى مزدلفة، بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بصعيد عرفات، حيث يصلون المغرب والعشاء جمعا، ويقفون حتى فجر الأربعاء العاشر من ذي الحجة.

وسيتوجه الحجاج صباح الأربعاء إلى منى لرمي جمرة العقبة، علما بأن أصحاب الأعذار يمكنهم الاكتفاء بقضاء جزء من الليل في مزدلفة.

وعندما يصلون إلى منى، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى سيكون على الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى ثم الحلق أو التقصير وذبح الهدي، وهو ما يعني التحلل الأصغر من الإحرام، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، يتحلل بعده الحجاج تحللا أكبر ثم يسعون بين الصفا والمروة.

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفا للحرارة.

متحدث وزارة الداخلية: يجري تنفيذ المرحلة الثانية من رحلة المشاعر لنقل الحجاج إلى مزدلفة. #بسلام_آمنين #حج1444 pic.twitter.com/asOiLil2eO — قناة السعودية (@saudiatv) June 27, 2023

وقضى الحجاج يومهم بصعيد عرفات، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة بعرفات، بعد أن استمعوا إلى خطبة ألقاها عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد.

ومن المقرر أن يقضي الحجاج ليالي التشريق في منى (11 و12 و13 ذي الحجة)، وينشغل الحجاج في تلك الأيام برمي الجمرات الصغرى والوسطى ثم الكبرى، وهي أيام ذكر وشكر لله كما ورد في القرآن الكريم، ثم تختتم مناسك الحج بطواف الوداع الذي يحرصون على أن يكون آخر ما يفعلونه في مكة المكرمة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، داخل مخيم الوزارة في مشعر عرفات إن خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات قد تكللت بالنجاح، مبينا أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ مليونا و845 ألف حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.