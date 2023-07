عُزلة ومراقبة مستمرة.. خبراء أمميون ينددون بالمعاملة “اللاإنسانية والمهينة” لمعتقلي غوانتانامو

أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أن آخر 30 معتقلًا في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي يتلقون معاملة “قاسية ولاإنسانية ومهينة” بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم.

جاء ذلك في تقرير عن أول زيارة لمعتقل غوانتانامو، قام بها فريق أممي بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل الشهير حيث يقبع آخر 30 سجينًا هناك.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة (فيونوالا ني أولاين) إن سوء المعاملة في المعتقل داخل القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين.

I welcome the completion of my technical visit to the #US and U.S. Naval Station Guantánamo Bay, affirming the rights of victims of terrorism & the rights of victims of counter-terrorism.

— Fionnuala Ní Aoláin (@NiAolainF) June 26, 2023