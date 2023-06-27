وزير خارجية جنوب السودان: اللقاء بين البرهان وحميدتي يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة (فيديو)

قال دينق داو وزير خارجية جنوب السودان إن ترتيب اللقاء بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن بلاده تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في السودان، وتبذل قصارى جهدها للتوصل إلى السلام.

وأوضح “لدينا علاقات قوية مع السودان، ونحن قلقون من الوضع لكن لا يمكننا وضع اللوم على أي من طرفي الصراع أثناء اندلاع الحرب”.

وتابع “يجب علينا الاستمرار في المحاولة للتوصل إلى السلام”، مشيرا إلى أن “دولة جنوب السودان تتأثر اقتصاديا بالوضع الداخلي في السودان”.