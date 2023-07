اندلاع شغب في إحدى ضواحي باريس بعد مقتل شاب بنيران الشرطة.. ومبابي يعلق (فيديو)

اندلعت أعمال شغب في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بعدما أقدم شرطي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية، وحاول تجاوزها في ضاحية نانتير غربي باريس.

وقال مكتب الادعاء العام، في بيان، إن شابًّا (17 عامًا) لقي مصرعه صباح أمس الثلاثاء، بعد أن أطلق عليه شرطي النار لعدم امتثاله لإشارة التوقف، لافتًا إلى أنه تم توقيف ضابط على خلفية الحادثة.

وأطلع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان برلمان بلاده بأنه يجري استجواب ضابطي الشرطة اللذين كانا في موقع الحادثة، واصفًا مقطع الفيديو الذي وثق عملية إطلاق النار على الشاب بأنه “صادم جدًّا”.

Groups of people set fire to barricades, cars, garbage cans,… pic.twitter.com/FvxjLh9Plh

In the Paris suburb of Nanterre, after the murder of a 17-year-old teenager by police, who resisted and refused to obey the demands of law enforcement officers, riots broke out, 7 people were detained, BFMTV reports.

بدوره، اعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز، في تصريحات، بأن تصرّف الشرطي “يثير تساؤلات”، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وفي أعقاب ذلك، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة، وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتُقلوا نتيجة أعمال الشغب.

وفي سياق متصل، أدان النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، مقتل الشاب. وقال في تغريدة نشرها اليوم عبر تويتر إنه يشعر بالأسف إزاء ذلك الوضع غير المقبول.

وأضاف مبابي “مواساتي لعائلة (الشاب) نايل وأحبائه، ذلك الملاك الصغير الذي رحل مبكرًا للغاية”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة يقودها شاب، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، لتصطدم السيارة لاحقًا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام. وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

🚨 A policeman killed an arabic driver who refused to co-operate. The driver was 17 and not allowed to drive.

Passager was black.#Nanterre – just outside Paris. Riots have now started. Bloody #Brexit 😂pic.twitter.com/UHyCTWuaiv

— Brexit Leo (@BrexitLeo) June 27, 2023