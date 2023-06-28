السودان.. البرهان يؤكد لأردوغان قبوله بأي مبادرة تركية لوقف الحرب

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، التهاني بحلول عيد الأضحى.

وأوضح بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان هنأ البرهان بحلول عيد الأضحى، متمنيا أن يعود بالخير للشعب السوداني والأمة الإسلامية.

وأفاد أردوغان بأن السودانيين يستقبلون عيداً آخر في أجواء مع الحزن، بسبب الأحداث التي تشهدها بلادهم مؤخرا.

وأشار أردوغان إلى مواصلة سفارة أنقرة بالخرطوم عملها رغم الأحداث الأخيرة في السودان، وذلك عبر تقديم خدماتها من دون انقطاع من مدينة بورتسودان.

وأكد أردوغان جاهزية الحكومة التركية لمواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني لافتا إلى استمرار المستشفى التركي بـ “نيالا” في تقديم الخدمات الطبية خلال هذه المحنة التي يمر بها الشعب السوداني.

بدروه، أعرب البرهان عن شكره وتقديره لاهتمام الرئيس التركي بالأوضاع في السودان لاسيما بعد اندلاع “التمرد” مشيداً بالوقفة “المشرفة” للحكومة التركية والشعب التركي في تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد البرهان على قبول السودان لأي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

كما أطلع البرهان، الرئيس أردوغان على الخروقات التي ارتكبتها ما سماها “مليشيا” الدعم السريع وعدم التزامها بالهدن وقيامها باحتلال منازل المواطنين ونهبها، واغتصاب الحرائر. وفق قوله.

ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء القتال أولا في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلَّف القتال أكثر من 3 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2.2 مليون نازح داخل البلاد وخارجها، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.