أبرز ردود الفعل الدولية بعد قيام متطرف جديد بحرق نسخة من القرآن في السويد

أثار حادث إحراق متطرف لنسخة من القرآن الكريم في السويد، الأربعاء، إدانات عربية ودولية ودعوات إلى وقف مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وأضافت أن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/NtdRevqSoN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 28, 2023

وظهر الأربعاء، أحرق شخص من أصول عراقية نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية، حيث ألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة للإسلام.

وكتب موميكا (37 عامًا) في الطلب الذي قدمه للشرطة: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه”.

وقالت الشرطة في قرار مكتوب إنها منحت ترخيصًا لمظاهرة “يسعى منظمها إلى إحراق نسخة من القرآن، خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي”.

الشرطة السويدية تصرح بمظاهرة يخطط منظمها #سلوان_موميكا (37 عامًا) لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد #ستوكهولم الرئيسي تزامنًا مع بدء #عيد_الأضحى، وذلك بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف حظرًا أعلنته الشرطة للاحتجاجات التي تُنظَّم لإحراق المصحف. وكتب موميكا "أريد التظاهر أمام… pic.twitter.com/mcLV5v3aIR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2023

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، على أن الاعتداء على القرآن الكريم من قبل “متطرف حاقد”، تعبير عن الكراهية والعنصرية واعتداء صارخ على قيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة.

عمل “حقير”

وأدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الواقعة واصفًا إياها بأنها عمل “حقير ومثير للاشمئزاز”.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر: “لقد سئمنا وتعبنا من سيطرة الإسلاموفوبيا واستمرار حالات الكراهية لديننا من جانب السلطات الأوربية، لاسيما في السويد”.

وأضاف “أولئك الذين يسعون أن يصبحوا حلفاء لنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يمكنهم التسامح مع السلوكيات المدمرة للإرهابيين المعادين للإسلام ولكراهية الأجانب”.

There has occurred yet another disgusting and despicable act of Quran burning in Sweden on our most holy day. We are sick and tired of enabling of Islamophobia and continued instances of hatred for our religion on the part of European authorities especially in Sweden. Those who… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2023

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، مما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

“جريمة وفق الدستور الروسي”

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا خلافًا لبعض الدول الأخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله: “روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة”.

وأضاف “بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا يعد -حرق القرآن- جريمة، كما أن عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، جريمة، وسنلتزم دائمًا بهذه القواعد التشريعية”.

بوتين: عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا https://t.co/Vk5ZcfODWG — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 28, 2023

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إحراق النصوص الدينية “أمر مؤذ ويظهر عدم الاحترام”.

كما أدان الأردن إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم لأنه “عمل تحريضي وعنصري مرفوض”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن “إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتباره شكلًا من أشكال حرية التعبير مطلقًا”.

ودعت الوزارة إلى “وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية #ستوكهولم اليوم، عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً، موكدةً وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز. pic.twitter.com/ZlMBydwTGO — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 28, 2023

وأدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على القره داغي، في بيان، سماح الشرطة السويدية لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم، مؤكدًا أنها “عنصرية وليست حرية وتوحش فردي مدعوم من الجهات الرسمية لا ينبغي السكوت عنه”.

المكتب الإعلامي:

الشرطة السويدية تصرح بمظاهرة يخطط منظمها #سلوان_موميكا (37 عامًا) لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد #ستوكهولم الرئيسي تزامنًا مع بدء #عيد_الأضحى، وذلك بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف حظرًا أعلنته الشرطة للاحتجاجات التي تُنظَّم لإحراق المصحف. وكتب موميكا… pic.twitter.com/WnBiuAxSVV — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) June 28, 2023

وأدانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، الواقعة.

وقال القيادي في “حماس” سامي أبو زهري، عبر تغريدة، إن “إحراق المصحف الشريف خلال أول أيام عيد الأضحى هو استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وعدوان على معتقداتهم”، داعيًا إلى “وقف هذه الأعمال العدائية”.

كما قال المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” داوود شهاب “ندين هذه الأفعال العدوانية، ونحمّل السلطات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعاتها وارتداداتها الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي”.

وحذّر من أن “هذه الاعتداءات على القرآن الكريم أو على المساجد من شأنها إشعال حرب دينية”.