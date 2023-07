أبرز ردود الفعل الدولية بعد قيام متطرف جديد بحرق نسخة من القرآن في السويد

أثار حادث إحراق متطرف لنسخة من القرآن الكريم في السويد، الأربعاء، إدانات عربية ودولية ودعوات إلى وقف مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وأضافت أن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

وظهر الأربعاء، أحرق شخص من أصول عراقية نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية، حيث ألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة للإسلام.

وكتب موميكا (37 عامًا) في الطلب الذي قدمه للشرطة: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه”.

وقالت الشرطة في قرار مكتوب إنها منحت ترخيصًا لمظاهرة “يسعى منظمها إلى إحراق نسخة من القرآن، خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي”.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، على أن الاعتداء على القرآن الكريم من قبل “متطرف حاقد”، تعبير عن الكراهية والعنصرية واعتداء صارخ على قيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة.

وأدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الواقعة واصفًا إياها بأنها عمل “حقير ومثير للاشمئزاز”.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر: “لقد سئمنا وتعبنا من سيطرة الإسلاموفوبيا واستمرار حالات الكراهية لديننا من جانب السلطات الأوربية، لاسيما في السويد”.

وأضاف “أولئك الذين يسعون أن يصبحوا حلفاء لنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يمكنهم التسامح مع السلوكيات المدمرة للإرهابيين المعادين للإسلام ولكراهية الأجانب”.

There has occurred yet another disgusting and despicable act of Quran burning in Sweden on our most holy day.

We are sick and tired of enabling of Islamophobia and continued instances of hatred for our religion on the part of European authorities especially in Sweden.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2023