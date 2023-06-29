الجزائر تعلق على القتل “الوحشي” لفتى برصاص شرطي في فرنسا

عبرت الجزائر، اليوم الخميس، عن “صدمتها” للقتل “الوحشي” للفتى نائل قرب باريس، الثلاثاء، برصاص أحد عناصر الشرطة، مؤكدة أنه أحد مواطنيها.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان “علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأسوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة”.

وأضاف البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”.

وقد قُتل الشاب نائل م، الثلاثاء، في “نانتير” من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة الواقعة بأن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات”، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.

وتسبب مقتل الشاب، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة، اليوم الخميس.

وقال الادعاء العام الفرنسي، اليوم، إن النيابة وجهت تهمة “القتل العمد” إلى الشرطي الذي أطلق النار، مع وضعه قيد التوقيف الاحتياطي، معتبرة أن “الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق”.

من جهته، دافع الضابط عن نفسه، وبرر فعلته بأنه كان يريد منع الشاب من الفرار مجددا، بعدما رفض الامتثال لدورية مرورية.





وتجددت اليوم الاحتجاجات المنددة بمقتل الشاب نائل، ونُظمت فعالية عرفت باسم “المسيرة البيضاء” تكريمًا للشاب واعتراضًا على ممارسات الشرطة.

وافتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصًا كُتب عليه “العدالة لنائل”، التظاهرة من فوق حافلة صغيرة، وخلفها آلاف من المشاركين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه ولافتات أخرى كُتب عليها “لن نقبل بتكرار ذلك أبدًا”.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المسيرة شارك فيها نحو 6 آلاف شخص، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق المواصلات العامة في المناطق التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف، للتخفيف من حدة المواجهات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للصحفيين إنه تم نشر 40 ألف عنصر أمن في أنحاء البلاد، بينهم 5000 في العاصمة باريس لمواجهة أي شغب محتمل.