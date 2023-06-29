الجزيرة مباشر تنقل أجواء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في الخليل (فيديو)

أجمع عدد من أهالي منطقة رأس الجورة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أن أجواء عيد الأضحى لهذه السنة لا تختلف عن سابقاتها، إلا في جانب واحد متعلق باستمرار تضييق الخناق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. مؤكدين أن فرحة العيد لن تكتمل إلا بالاستقلال وتأسيس الدولة الفلسطينية.

وقال أحد أبناء الخليل إن عادات يوم العيد وتقاليده تتشابه بين أبناء المدينة جميعهم، حيث تبدأ منذ صلاة الفجر وبعدها صلاة العيد فالنحر وتناول وجبة لحم الأضحية، ثم تبدأ في الفترة المسائية مرحلة التبضع في الأسواق أو زيارة الأهل والأقارب.

وقال رب أسرة من سكان المدينة، إن سكان الخليل والقرى المجاورة لها تعوَّدوا على تحدي المعوقات والتضييقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وإنهم قرروا انتزاع لحظة فرح يوم العيد بمعيّة الأهل والأصدقاء، مضيفًا أن الفترة المسائية غالبًا ما تكون خارج البيوت بحثًا عن التغيير.

وكان آلاف الفلسطينيين قد أدّوا صلاة العيد بالحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث امتلأت حجرات المسجد وساحاته عن بكرة أبيها، رغم عراقيل الاحتلال ومحاولاتهم المستمرة بالتضييق على المصلين وتنغيص فرحة العيد.

من جهته، قال أحد شباب المدينة إن الفترة الليلية هي أجمل لحظات يوم العيد، حيث تهمّ العائلات إلى الخروج للمقاهي والمتنزهات في حين يذهب الشباب للسهر للترفيه بعد عناء العمل.