المخابرات الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب الأقصى وتسلمه قرارا بمنعه من السفر

اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وسلمته قرارا بمنعه من السفر مدة شهر قابلة للتمديد.

ونقلت وكالة الأناضول عن أحد أفراد عائلة الشيخ صبري أن “القرار الموقع من قبل وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل يزعم أن الشيخ يمارس التحريض وأن هناك شكوكا في أنه يستغل جولاته الخارجية ضد إسرائيل”.

وأضاف “نحن ننفي جملة وتفصيلا الاتهامات الإسرائيلية”، مبينًا أن القرار “جاء بعد أن استكمل الشيخ صبري مؤخرا جولة شملت الأردن والجزائر وتركيا وماليزيا”.

وتابع “التقى الشيخ (85 عاما) خلال جولته بشخصيات سياسية، بمن فيهم رؤساء ووزراء، وشخصيات دينية واعتبارية”.

وكان الشيخ صبري قد أشار مرارا في السنوات الماضية إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التضييق على المصلين في المسجد الأقصى من خلال قرارات الإبعاد والاعتقال ومنع السفر.

وناشد الشيخ جميع مسلمي العالم “شدّ الرحال والاستجابة لنداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للدفاع عن الهوية الإسلامية للقدس”.

وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الماضية للعديد من قرارات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع السفر.