الموساد يعلن خطف مشتبه فيه من داخل إيران اتهم بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين (فيديو)

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، اليوم الخميس، النقاب عن عملية لإحباط “خطة إيرانية” لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص، تمثلت في خطف ما سماه “العقل المدبر” من داخل الأراضي الإيرانية.

ويعد الكشف عن هوية “العقل المدبر” يوسف شهابزي عباس عاليلو، هو الأحدث في العملية التي وقعت، الأحد الماضي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال البيان “في مهمة داخل الأراضي الإيرانية، تمكن الموساد من القبض على العقل المدبر للخلية الإرهابية، الذي اعترف بعد ذلك بـ”مؤامرة الإرهاب” بالتفصيل أثناء استجوابه، وأنه تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مثل هذا الهجوم”.

ونشرت إسرائيل شريطًا مصورًا يظهر فيه عاليلو وهو يعترف للمحققين الإسرائيليين.

Breaking: In a counter-terrorist operation on Iranian soil, the Mossad apprehended the head of a terror cell which planned on attacking Israelis in Cyprus, thwarting the attack. Senior Mossad official: "We will reach whoever foments terrorism against Jews and Israelis around the… pic.twitter.com/G7jrNN2eUQ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 29, 2023

ولم يتبين على الفور مصير عاليلو، كما لم يصدر تعليق من الجانب الإيراني على الادعاءات الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في الموساد: “سنصل إلى كل مسؤول يسعى لممارسة الإرهاب ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل الأراضي الإيرانية”.

والأحد الماضي، ذكرت صحيفة “فيليليفثيروس” القبرصية أن قوات الأمن في البلاد أحبطت الهجوم بناء على معلومات من إسرائيل والولايات المتحدة. ونقلت عن مصادر حكومية قولها إنه تم ضبط متفجرات.

ووفقًا للتقرير، فقد كان الحرس الثوري الإيراني وراء هذه الخطط. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الهدف كان إسرائيليين في مدينة ليماسول الساحلية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات في قبرص أحبطت هجوما للحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في الجزيرة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قبرصية قولها إن أجهزة المخابرات في الجزيرة كانت تتابع تحركات الخلية في الأشهر الأخيرة قبل اعتقال أعضائها، من دون أن توضح عددهم أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.

وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات راقبت عن كثب المشتبه فيه الرئيسي الذي تم رصده، مما ساعد على منع الهجوم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار ولكن تم العثور على المعدات التي كان سيستخدمها لتنفيذ الهجوم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيًّا يحمل جواز سفر روسيًّا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين. لكن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك تلك الاتهامات.