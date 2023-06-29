اعتقال والد أحد المطلوبين وشقيقه.. الاحتلال ينسحب بعد ساعات من محاصرة منزل جنوبي نابلس (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد أن حاصرت منزلًا هناك لنحو 5 ساعات، واعتقلت والد أحد المطلوبين أمنيًا لديها وشقيقه.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت عوريف صباح اليوم الخميس، وحاصرت منزلًا في منطقة السهل، يعود للمواطن عبد الله صبّاح، وألقت قنابل الصوت في محيط المنزل، وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه، عقب إغلاق المنطقة.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة في محيط المنزل المحاصر، وترافقها جرافة عسكرية، واستجوبت أصحاب المنزل.





كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الغاز بشكل عشوائي صوبهم.

واستهدف قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين بقنابل الغاز، وذلك لدى قيام الطاقم بتغطية الأحداث الجارية في القرية.