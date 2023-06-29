صحيفة أمريكية: نتنياهو سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في خطة التعديلات القضائية

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي.

ويتعلق الأمر بالبند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وفي مقابلة مع الصحيفة الأمريكية، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضًا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.

وقال “منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولًا واسعًا”.

In an exclusive interview, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed pushing ahead with legislation to remake the country’s court system and spoke about his decision not to supply weapons to Ukraine https://t.co/JrieYLTojv — The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2023

وفي الأسبوع الماضي بدأ المشرعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحد من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددًا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها التي أثارت احتجاجات شعبية.

وأثارت التعديلات أيضًا قلق الغرب بخصوص وضع الديمقراطية في إسرائيل، كما تسببت في خوف المستثمرين.

ويرى معارضو هذه التعديلات أنها محاولة من نتنياهو لتقليص استقلال المحكمة، ويخضع نتنياهو لمحاكمة بتهم تزوير ينفيها.

وفي المقابلة رفض نتنياهو الدعوات بالانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلًا إنه عبّر لروسيا عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.

ويوم الثلاثاء قال نتنياهو إنه تلقى دعوة لزيارة الصين، وأكد أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الرئيس لإسرائيل.