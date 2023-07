صحيفة أمريكية: نتنياهو سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في خطة التعديلات القضائية

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي.

ويتعلق الأمر بالبند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وفي مقابلة مع الصحيفة الأمريكية، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضًا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.

وقال “منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولًا واسعًا”.

In an exclusive interview, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed pushing ahead with legislation to remake the country’s court system and spoke about his decision not to supply weapons to Ukraine https://t.co/JrieYLTojv

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2023