المحكمة العليا الأمريكية ترفض خطة بايدن لتخفيف ديون قروض الطلاب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، خطة الرئيس جو بايدن لتخفيف ديون قروض الطلاب.

وأفادت وكالة رويترز بأن ديون قروض الطلاب التي كان من المفترض أن تلغى قيمتها حوالي 430 مليار دولار.

وعبر بايدن عن اختلافه مع قرار المحكمة العليا، وأكد أنه يعتزم اتخاذ حطوات جديدة لحماية الطلاب، وفقا لمصدر في البيت الأبيض.

وقالت المحكمة وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن”، إن وزارة التعليم ليس لديها السلطة لـ”إلغاء 430 مليار دولار من قاعدة قروض الطلاب”.

وأوضح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس: “يؤكد الوزير أن قانون HEROES يمنحه سلطة إلغاء 430 مليار دولار من أصل قرض الطالب” لكن “هذا القانون لا يفعل ذلك”.

وبين أن القانون يسمح للوزير “بالتنازل أو تعديل” الأحكام القانونية الحالية، لكنه لا يسمح له بـ”بإعادة كتابة هذا القانون من الصفر”، وفقا لروبرتس.

وأكد أن الحكومة تحتاج تفويضا مباشرا من الكونغرس قبل محاولة محو ما يقدر بنحو 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية.

التزام مالي منهك

ويرزح نحو 43 مليون أمريكي تحت عبء ديون طلابية بقيمة 1,6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.

وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس/آب 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.

وحلّ البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقرّه سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19.

واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونغرس المولج الإشراف على مالية الولايات المتحدة.