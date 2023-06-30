بوتين يحتضن المصحف ومغردون يستذكرون الشيشان وسوريا (فيديو)

تسبب تفاعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في انقسام ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدان بوتين حرق نسخة من القرآن، واحتضن المصحف خلال زيارته، أمس الخميس، أحد مساجد مدينة ديربند في جمهورية داغستان.

وأكد الرئيس الروسي، مخاطبًا إمام المسجد، أن روسيا تُكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وأن عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يُعَد جريمة، كما انتقد الدول الغربية التي تسمح بذلك.

وعلى الفور، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تباينًا شديدًا بشأن فعل بوتين وتصريحاته، بين مَن وصفوه بالتصرف الذكي واستثمار الحدث في حين لم تفعل دول عربية رد فعل مشابهًا، ومَن انتقدوه وأشاروا إلى مقتل آلاف المسلمين في الشيشان وسوريا بأيدي قوات روسية.

وكتب ياسر الزعاترة “بوتين الذي أحرق مسلمي سوريا والشيشان يستثمر الحدث بذكاء”، مشيرًا إلى ضعف ردود الفعل الرسمية العربية تجاه الحادث وجميع الأحداث المشابهة.

من مفارقات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

التبجّح بحرية التعبير لتبرير الموقف ساقط بامتياز.

قبل 5 شهور تقدّم شاب مصري بطلب حرق نسخة من التوراة أمام سفارة كيان الاحتلال في السويد، فتمّ رفض طلبه.

مفارقة أخرى:

بوتين الذي أحرق مسلمي سوريا والشيشان يستثمر الحدث بذكاء عبر القول… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 28, 2023

ورأى حساب آخر أن روسيا ترغب في تعزيز حضورها بالعالم الإسلامي في ظل “تطرف” الحزب الديمقراطي الأمريكي.

روسيا ترغب في تعزيز حضورها بالعالم الاسلامي عبر بوابة التدين الشعبي بعيدًا عن الاسلاموية وجماعاتها – والآن الخطاب الإجتماعي الديني -العشوائي- لموسكو يجد صدى في ظل تطرف الحزب الديمقراطي الأمريكي لتُلقي الحرب الثقافية بين الحزبين الأمريكيين ظلالها على المعسكرات السياسية الدولية. https://t.co/pV4AsuDxlo — . (@SHSMM_) June 28, 2023

ووجهت صفاء صالح انتقادات حادة إلى بوتين، وكتبت “سفك دماء 300 ألف شيشاني مسلم، وقتل آلاف التتار المسلمين، وقتل آلاف السوريين المسلمين، ثم يحتضن القرآن”.

سفك دماء ٣٠٠ ألف شيشاني مسلم ، وشرد وقتل ألاف التتار المسلمين، قتل آلاف السوريين المسلمين، نهب ثروات سوريا من المعادن النفيسة، ثم بترول ليبيا وذهب السودان ودرب قطاع الطرق على سفك دماء الشعب

ثم يحتضن القرآن😒

بوتين يحتضن المصحف ويدين "حرق القرآن" في السويد https://t.co/X8X266ZmEy — safaa saleh صفاء صالح (@safa_ss) June 29, 2023

وغردت إيمان محمود منتقدة المعجبين بتصرف بوتين، وقالت “لم أستطع فهم المبسوطين بهاتين اللقطتين، ومعتقدين أنه -بوتين- يفعل ذلك حبًّا في الإسلام والمسلمين”.

عمري ما قدرت أفهم المسلمين المبسوطين باللقطتين دول ومفكرين إنه بيعمل كدا حباً في الإسلام والمسلمين. كل شخص مجرم منبوذ عايز يكسب أرضية شعبية ودعم جديد يجي يتمسح في الدين وهيلاقي قطعان من الأغبية بيسقفوله زي بوتين حالياً والأخ أندرو تيت كدا. https://t.co/phVKgNUaP4 — Eman mahmoud (@Eman_EM24) June 29, 2023

وتصدرت المنصات العربية موجة غضب واستنكار بعد سماح الشرطة السويدية لمتطرف من أصل عراقي، بحرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك بقرار قضائي.

وقوبل تمزيق المتطرف سلوان موميكا نسخة من المصحف الشريف وإحراقها قرب المسجد الكبير في ستوكهولم، الأربعاء، بإدانات عربية ودولية، فضلًا عن اتهامات للسلطات السويدية بنشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية.