باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.. تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو الجاري

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا، الجمعة، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو/تموز الجاري، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف، أبريل/ نيسان الماضي.

والجمعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفاد شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وطبقا للشهود، فإن الاشتباكات اندلعت أيضا بمدينة بحري شمالي العاصمة، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

ويتبادل الطرفان الجيش والدعم السريع، اتهامات ببدء القتال أولا منذ منتصف أبريل الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح.