الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات في عدد من المناطق حماية لمواطنينا.

الرئيس الفرنسي: وفاة المراهق تم توظيفها بشكل غير مقبول وسنواجه بكل حزم من يسعى لخلق الفوضى والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة.

الرئيس الفرنسي: سنسخر أدوات وإجراءات إضافية لمواجهة الاحتجاجات وسنتابع قانونيا كل من تم القبض عليهم.

الرئيس الفرنسي: سننشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب.

الرئيس الفرنسي: سنتخذ إجراءات لسحب المحتويات التحريضية من منصات التواصل الاجتماعي وإذا تطلب الأمر فسنصل لمن يروج للعنف.

الرئيس الفرنسي: سنتخذ إجراءات لسحب المحتويات المحرضة على منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي: سنقوم باتخاذ إجراءات إضافية وسنتعامل بصرامة وحزم مع أعمال النهب والسلب.

الرئيس الفرنسي: العنف الذي رافق الاحتجاجات غير مبرر.

الرئيس الفرنسي: ثلث المعتقلين الليلة الماضية هم من المراهقين وهذه مسؤولية أولياء الأمور.

الرئيس الفرنسي: منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة.