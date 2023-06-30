الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل مبكرا عائدا إلى فرنسا وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

رويترز عن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: سيتم بحث كل الخيارات مع رئيس الجمهورية من أجل إعادة الهدوء في البلاد.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نشعر بالقلق إزاء حادث إطلاق النار القاتل في فرنسا ونعتبرها فرصة لمعالجة العنصرية في إنفاذ القانون.