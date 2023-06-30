محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي حتى 2030

أصدر القضاء البرازيلي، اليوم الجمعة، حكما بحظر مزاولة العمل السياسي لمدة 8 أعوام على الرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمتي “استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام”.

وقالت قاضية المحكمة العليا للانتخابات كارمن لوسيا أنتونيس إن الرئيس السابق بولسونارو تمت إدانته وسحب جميع حقوقه السياسية حتى العام 2030 بأغلبية الأصوات، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأفادت الأنباء أن بولسونارو، الموصوف بأنه يميني متطرف، والذي أعلن رغبته في الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يستعد للطعن في قرار المحكمة الانتخابية العليا.

وفي حديث إذاعي قبل ساعات قليلة من صدور القرار، صرح بولسونارو بأنه سيستأنف أمام المحكمة العليا إذا صدر ضده قرار حظر سياسي.

واعتبر محامي بولسونارو، في بيان يوم 23 من يونيو/حزيران أن الاتهامات لا أساس لها وأن موكله لم يفعل شيئًا سوى التعبير عن آرائه بشأن النظام الانتخابي في البلاد.

وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس السابق بتهم استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام الرسمي عندما زعم وجود خلل في النظام الانتخابي الإلكتروني للبرازيل خلال اجتماع نقل عبر التلفزيون مع دبلوماسيين أجانب في يوليو/تموز 2022، وذلك قبل 3 أشهر من هزيمته في الانتخابات أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.