“بندقية ومصحف وسكين”.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنودها برصاص الشرطي المصري

أفاد تحقيق للجيش الإسرائيلي بأن الشرطي المصري الذي قتل 3 من جنوده وأصاب ضابطًا، أمس السبت، قد دخل من “معبر خاص”، وكان يحمل بندقية كلاشينكوف قديمة وسكاكين ومصحفًا.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرونوت” نتائج التحقيق التي خُلصت إلى أن “الجندي المصري لم يتسلل عبر فجوة في السياج الحدودي ولم يتسلقه، بل دخل من معبر طوارئ مخصص لمرور القوات إلى الجانب المصري من الحدود عند الحاجة”.

وأفادت نتائج التحقيق أن الجندي غادر معسكره ليلًا وسار حوالي 5 كيلومترات مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قديمة وصولًا إلى المعبر، وكان بحوزته 6 مخازن ذخيرة وسكاكين كوماندوز ومصحف، وقطّع الأصفاد الموضوعة على المعبر بسكين.

وذكرت نتائج التحقيق أيضًا أن “الجندي المصري خطط لكل خطوة مسبقًا، وكان يعرف المنطقة جيدًا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنديين الإسرائيليين، بحكم عمله حارس حدود”.

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الجنديين الإسرائيليين تسلما موقعهما في بداية المناوبة، وفي الساعة 04:15 فجر السبت، تواصل معهما زملاؤهما وأجابا أن كل شيء على ما يرام، وكانت هذه آخر مرة يتم فيها التواصل معهما.

3 IDF soldiers were killed today.

2 soldiers were killed by live fire adjacent to the Egyptian border, and the third during an exchange of fire with an assailant in the area of the Paran Regional Brigade. An IDF NCO was also lightly injured. 1/2

— Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2023