السابعة خلال 10 أيام.. إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي قرية المغير برام الله (فيديو)

أقام مستوطنون إسرائيليون، السبت، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، وهي البؤرة السابعة التي يقيمها المستوطنون في غضون 10 أيام في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أمين أبو عليا -رئيس مجلس قروي المغير- قوله إن مستوطنين نصبوا خيمة كبيرة في منطقة القبون “أرض الداليا” شرقي القرية، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا الخيمة على الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار.

يذكر أن المستوطنين -وبحماية من جيش الاحتلال- أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة في غضون العشرة أيام الماضية.

🔵🖼 #صورة | مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية قرب قرية المغير شرقي #رام_الله. pic.twitter.com/Bws7CwYNLs — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 1, 2023

والمستوطنات هي: الأولى على طريق اللبن القديم، اللبن سنجل قرب مستوطنة “معاليه ليفونا”، والثانية على أراضي أم صفا قرب الشارع الرئيسي المحاذي لمستوطنتي “عطيرت، وحلميش”، والثالثة شرق قرية مخماس قرب تجمع البقعة، والرابعة عند طريق المعرجات غرب أريحا، والخامسة شرقي بلدة تقوع في بيت لحم، والسادسة على أراضي ديراستيا غرب سلفيت.

والجمعة، دعت بريطانيا وأستراليا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار بالموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها “قلقة للغاية” من استمرار دائرة العنف.

ووافقت إسرائيل هذا الأسبوع على بناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدخلت في وقت سابق من هذا الشهر تعديلات تسهّل الموافقة السريعة على البناء الاستيطاني.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، ويمثل وجود هذه المستوطنات إحدى القضايا الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.