قتال عنيف قرب سلاح المدرعات.. الجيش السوداني يشير لعمليات نوعية والدعم السريع تعلن صد قواته بالخرطوم (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع قرب مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، اليوم السبت. وكان الطيران الحربي التابع للجيش قد قصف في وقت سابق اليوم، عددًا من مواقع تمركز قوات الدعم السريع جنوبي العاصمة.

وأظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان من أحياء جنوب شرقي العاصمة السودانية جراء غارات للجيش على مواقع للدعم السريع. كما استهدف الجيش السوداني بالمدفعية تجمعات لقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، بحسب المراسل.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني أنه نفذ عمليات نوعية ضد الدعم السريع في أم درمان غربي الخرطوم، فيما قالت قوات الدعم إنها تصدت للجيش بمنطقة الكدرو شمالي العاصمة.

وقال الجيش في بيان “إنها معركة الحسم، وتتوالى العمليات العسكرية الخاصة لحسم تمرد (الدعم السريع) الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعًا بشرية.

ونشر الجيش السوداني مقاطع مصوّرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لقواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وأضاف “قواتنا العسكرية نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع) ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان”.

من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان “أفشلت قواتنا في منطقة شمالي بحري، الجمعة، تحرك الانقلابيين (الجيش) لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة”.

وأضاف البيان “تصدى أشاوس الدعم السريع لمليشيا عبد الفتاح البرهان بقوة وكبدوا المعتدين خسائر في الأرواح والعتاد”.

وذكر البيان، أن الدعم السريع استولت على 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها الحربي وعددا من الأسرى بينهم جرحى تم تحويلهم لتلقي العلاج.