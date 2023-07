جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع قرار محكمة بريطانية برفض ترحيل اللاجئين إلى رواندا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر واتساب الخط الساخن مع قضية إرسال طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا بعد أن قضت محكمة الاستئناف البريطانية، الخميس، بأن خطة الحكومة لإرسالهم إلى رواندا غير قانونية، لعدم تمتع الجهة التي سيصل إليها المهاجرين بمعايير الأمان اللازمة.

وقال أحد المشاركين إنه لا يعتقد تسوية وضعية اللاجئين ببريطانيا لأنها دولة ديمقراطية وتحترم القضاء كما أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لا يمكنه رفض القرار القضائي، مشيرا إلى أن اللاجئين كسبوا المعركة ولم يكسبوا الحرب.

وقال آخر إن قرار المحكمة غير كاف بما أنه قابل للطعن عليه من قبل الحكومة.

وأبدى أحد المشاركين دهشته من التصعيد والعنصرية التي تنتهجها الحكومة البريطانية إزاء اللاجئين.

وشدد أحدهم على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بمسؤولياتها الإنسانية وتطبيق حقوق الإنسان وتمكين اللاجئين من حقهم في الحياة ووقايتهم من أي خطر.

وتُكلّف خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف دولار) للشخص الواحد، حسب تقييم لتأثيرها نُشر الثلاثاء الماضي، رغم أن الحكومة تصر على أنها ستعوّض معظم التكاليف.

We hope that based on this judgement, going forward the Government will ensure policy-specific conversations are had with sector experts. (7/7)

— Migrant Help (@migranthelp) June 29, 2023