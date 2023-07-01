رئيس الوزراء البريطاني يروي تجربته “المؤلمة” مع العنصرية.. ماذا حدث له؟

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو أول رئيس حكومة للمملكة المتحدة من أصل هندي، اليوم السبت، أنه عانى العنصرية في شبابه، مشيرًا إلى مدى “الألم” الذي أصابه جراء ذلك.

وفي تصريح لشبكة (بي بي سي)، قال سوناك (43 عامًا) “بالطبع عانيت العنصرية وأنا طبعًا أعلم أنها موجودة”.

وأضاف أن العنصرية “تلدغك مثلما تفعل أشياء أخرى قليلة جدًا… أمارس عملًا يعرضني للانتقاد كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة”، موضحًا “إنه أمر يلدغك. إنه مؤلم”.

وجاءت تصريحات سوناك على هامش مباراة كريكت، بعد أيام من نشر تقرير دامغ يفيد بأنها رياضة النخبة وعنصرية ومنحازة جنسيًا.

وروى سوناك “كنت في أحد الأيام مع أخي الصغير وأختي الصغرى في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) وقال الناس أشياء عديدة وشعرت بألم مضاعف”.

وقال “شعرت بالضيق ولم أرغب في أن يسمع أخي وأختي ذلك أو يتعرضوا له، كان الأمر صعبًا للغاية”.

لكن رئيس الوزراء أكد خلال هذه المقابلة أن البلاد تغيّرت.

وقال “ما يريحني أن الأمور التي تعرّضت لها عندما كنت طفلًا، أعتقد أنها لن تحدث لأولادي الآن، لأننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا جدًا كدولة ويجب أن نفخر بذلك”.

وأضاف سوناك “لا مكان للعنصرية والتمييز على أساس الجنس أو أي شيء آخر في مجتمعنا، وعندما نصادفها فواجبنا القضاء عليها”.

ووُلد ريشي سوناك في ساوثهامبتون، وهو الابن الأكبر بين 3 لطبيب عام وصيدلانية، وهاجر أجداده المولودون في الهند أو المتحدّرون من أصل هندي، من شرق أفريقيا إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الفائت.

لكن سرعان ما انضم سوناك للنخبة عبر الالتحاق بكلية وينشستر، وهي مدرسة داخلية مرموقة للبنين، ثم درس العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد الشهيرة بإنجلترا وجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.