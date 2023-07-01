شاهد: احتراق عشرات الحافلات خلال الاحتجاجات العنيفة في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنهم سينشرون “لليلة الثانية على التوالي 45 ألف شرطي ودركي”، فيما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على قتل الشرطة شابا يدعى نائل م. (17 عامًا) من أصل جزائري-مغربي، قبل أيام.

وقالت الداخلية الفرنسية إن “79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب، وأُضرمت النيران في حوالي 1350 سيارة، وأُحرق أو خُرّب 234 مبنى، وأُحصي 2560 حريقًا في الطرق العامة”.

وقُتل نائل برصاص الشرطة، الثلاثاء، عند نقطة تفتيش مروري بضاحية نانتير.

ووثّقت مقاطع مصورة عبر المنصات احتراق عشرات السيارات في شوارع فرنسا.

Il n'y a plus que des carcasses après l'incendie du dépôt de bus du Fort d'Aubervilliers après une nouvelle nuit de violences. #émeutes #Aubervilliers #RATP #nahel pic.twitter.com/SBYO6wsItB — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) June 30, 2023

واشتعلت النيران في محطة حافلات تابعة لشركة “RATP”، ما خلّف خسائر هائلة وترك نحو 12 حافلة وقد احترقت تمامًا حسب ما أكده رئيس الشركة.

وأكد وزير النقل في تغريدة له أن احتراق عشرات الحافلات سيؤثر في حركة النقل بالمدن الفرنسية، منتقدًا التصرف الذي سيضر بالكثيرين من مستخدمي تلك الحافلات.

🔴 Très nombreuses voitures incendiées dans les rues de #Nanterre. pic.twitter.com/MiZjeMNThG — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

وفي إطار محاولات الحكومة للسيطرة على الفوضى، أصدر وزير الداخلية تعليمات بحظر بيع ونقل أي مواد قابلة للاشتعال في جميع أنحاء البلاد.