سياسة|لبنان

غضب واسع في لبنان بعد مقتل شاب قنصا.. والحكومة تتحرك

قوات تابعة للجيش اللبناني (غيتي - أرشيفية)
1/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202312:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل شاب، السبت، في منطقة بشري شمالي لبنان على يد قناص، وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الحادثة مشدّدا على ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن “مقتل الشاب هيثم طوق في -منطقة القرنة السوداء/بشري- على يد قناصة، وأوضحت أن طيران الجيش اللبناني يمشّط المنطقة بحثًا عن المجرمين”.

وقال ميقاتي إنه بحث حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة.

وأكد أن “هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم”.

وكانت قيادة الجيش قد أصدرت بيانا قالت فيه “تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء مما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها، ونفذ الجيش انتشارا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، وأوقف عددا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر”.

المصدر : الجزيرة مباشر