فلسطين.. وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى في حادث سير مروع جنوبي نابلس (فيديو)

توفي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، إثر حادث سير وقع في قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين إن أبو بكر وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، توفي في حادث سير أثناء عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله.

وأفاد أن الحادث وقع بين عدة مركبات على الطريق بين (بلدة) زعترة وكسارات جماعين قضاء نابلس، حيث جرى نقل إصابات خطرة جدًا للمستشفيات.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان: “مصرع 3 مواطنين من بينهم اللواء قدري أبو بكر وإصابة آخرين، بحادث سير وقع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت”.

وأفاد بأن “الوفيات هي للواء أبو بكر، والمحرر باسم صوان وزوجته”.

وأبو بكر (70 عامًا) من قرية بِديا غربي مدينة سلفيت، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الثوري لحركة فتح.

وأمضى أبو بكر 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل إبعاده إلى خارج فلسطين عام 1986، ثم عاد عام 1996، بعد إقامة السلطة الفلسطينية.

وفي عام 2018 عُيّن أبو بكر من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسا لهيئة شؤون الأسرى.