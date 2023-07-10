أردوغان: مهِّدوا انضمام تركيا للاتحاد الأوربي قبل الحديث عن عضوية السويد في الناتو (فيديو)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوربي، ثم الحديث عن عضوية السويد في الناتو بعد ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار أتاتورك، اليوم الاثنين، قبيل توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة زعماء ورؤساء حكومات دول الناتو.

وقال أردوغان في هذا السياق “مهِّدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوربي أولًا، ثم نمهِّد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهدنا الطريق لفنلندا”.

وأوضح أردوغان أن إحراز تقدم في عضوية السويد بالناتو مرهون بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد.

وتابع “سأكرر خلال قمة الناتو دعوتنا لحلفائنا الذين يفرضون عقوبات وقيود على تركيا إلى العدول عن هذا الخطأ بسرعة”.

وأردف “نؤمن بأن انتهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) بشكل عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهّل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو”.

وبشأن أزمة بيع طائرات F-16 الأمريكية لتركيا، قال أردوغان “يبررون عدم بيعهم طائرات F-16 لنا بقولهم: لدينا كونغرس وهو لا يوافق. ونحن أيضًا لا يمكن أن نقرّ انضمام السويد دون الرجوع إلى البرلمان. إذا كان لديهم كونغرس، فنحن لدينا برلمان”.

وأضاف “دفعنا إلى الولايات المتحدة مليار و450 ألف دولار من أجل طائرات F-35 ولم نحصل مقابلها على أي شيء حتى الآن”.