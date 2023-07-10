شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة في رام الله (فيديو)

استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بزعم محاولته زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة “نيفي تسوف” في رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح (33 عامًا) قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس المجلس المحلي للقرية أن الشاب أصيب برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية، وذلك قبل أن يؤكد جيش الاحتلال استشهاده.

قوات الاحتلال تطلق النار صوب شاب فلسطيني داخل سيارته قرب قرية دير نظام بمدينة رام الله pic.twitter.com/PXtGohVCN3 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 10, 2023

وحسب شهود عيان، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه لإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض. يذكر أن الشهيد بلال قدح متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن الشاب تمكّن من إلقاء عبوة ناسفة قرب المستوطنة الواقعة في منطقة بنيامين، ونقلت عن مصدر أمني أن “المهاجم أطلق أيضًا عدة رصاصات على جنود من كتيبة إسرائيلية لكنهم أردوه قتيلًا. ولا إصابات في صفوف الإسرائيليين”.

ניסיון הפיגוע בבנימין: הלוחמים שחשדו ברכב המחבל הורו לו לעצור. הוא יצא מרכבו, זרק רימון לעבר הכוח וירה מרובה קרלו. הכוח השיב באש והרג את המחבל. אין נפגעים בקרב הלוחמים@carmeldangor @ItayBlumental (צילום: TPS) pic.twitter.com/Iw38vlVB2M — כאן חדשות (@kann_news) July 10, 2023

ووجه يسرائيل غانتس رئيس المجلس المحلي لمنطقة بنيامين، رسالة إلى سكان المستوطنة قال فيها “قبل بضع دقائق قضى جنود الجيش الإسرائيلي على فلسطيني مسلّح جاء إلى حاجز نيفي تسوف”.

وأضاف أن الشاب “كان مسلّحًا بقنبلة وبندقية”، وقال “انطلق لمهاجمة الجنود والسكان، وأطلق جنودنا النار عليه وقتلوه، وبذلك منعوا وقوع هجوم”.