ستولتنبرغ: أردوغان وافق على إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الاثنين، قبل قمة الناتو التي تنطلق الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الحلف العسكري إلى البرلمان التركي.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي “يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل من كثب مع المجلس لضمان التصديق”.

ورأى أن إتمام مسعى انضمام السويد “خطوة تاريخية”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن السويد وعدت بدعم جهود إحياء انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي.

وقال أردوغان، في وقت سابق الاثنين، إنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي إذا أعاد الاتحاد الأوربي إطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل القاري.

من جهته، رحّب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بموقف تركيا الجديد.

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي “نخطو خطوة كبرى نحو التصديق رسميًّا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيّد للسويد”، معربًا عن “سعادته الكبيرة” بالاتفاق الذي أعلنه ستولتنبرغ.

ترحيب أمريكي

بدوره، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة أردوغان على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الناتو إلى البرلمان التركي.

وقال بايدن في بيان “أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية” مشيرًا إلى أنه “يتطلع” إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلبين للانضمام إلى الناتو العام الماضي، بعد تخليهما عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود من الحرب الباردة.

ويجب موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف على أي طلب للانضمام إليه. ورغم منح فنلندا الضوء الأخضر للانضمام إلى الناتو في أبريل/نيسان، فقد أجّلت تركيا والمجر قبول طلب السويد.

وعملت ستوكهولم جاهدة لنيل مسعاها قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انطلاقها في فيلنيوس، وحثت تركيا على التخلي عن معارضتها.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخميس الماضي، إن بودابست لن تعرقل التصديق على طلب السويد لنيل عضوية الناتو.