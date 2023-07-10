باحث: مظاهرات المسلمين في السويد رسالة قوية لصانعي القرار (فيديو)

قال الباحث في شؤون المسلمين بالغرب عثمان عثمان، إن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها السويد اليوم مثلت رسالة قوية للسلطات المحلية.

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، ومدينة مالمو، اليوم الأحد، مظاهرات ووقفات للتنديد بجريمة حرق المصحف الشريف، وشارك الآلاف في الوقفات مطالبين السلطات السويدية بمنع الاستفزازات التي تستهدف القرآن الكريم.

وقال عثمان خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن المظاهرة كانت حضارية، ورُددت فيها الشعارات الإسلامية المنظمة التي لا تسيء لأحد، ورأى أنها كانت تعبّر عن الحزن العميق للمسلمين الذين يعيشون في السويد، والغضب تجاه الإساءة للمصحف وللدين الإسلامي.

وأضاف أن “الرسالة كانت واضحة للمسؤولين، وهي أننا كمسلمين سويديين في هذه البلد لنا حقوق كما علينا واجبات، وبالتالي من واجب الحكومة تعديل القانون واحترام مشاعر ما يزيد عن 10% من الشعب السويدي”.





وحول توقع استجابة من صناع القرار، قال إن “الاتحاد الأوربي وصف هذه الأعمال بالحقيرة، كما أفاد استطلاع رأي أجراه التلفزيون السويدي الرسمي الأسبوع الماضي، بأن غالبية السويديين مع تجريم حرق المصحف الشريف وسائر الكتب المقدسة”.

وأشار عثمان إلى تصريح وزير سويدي، وقال إن “وزير العدل أعرب يوم الخميس الماضي استعداده سن قوانين تجرم حرق المصحف وسائر الكتب المقدسة”.

وأكد عثمان أن هذا التجاوب الذي يحدث من السلطات السويدية “جديد”، لافتًا إلى تأثير الحملات المحلية والإقليمية والدولية في حادثة حرق المصحف ووصفها للحادث بـ”الجريمة”.

كما أكد أن هذه الحادثة “أساءت بشكل مباشر للسويد وسمعتها على المستوى العالمي والاقتصادي، إذ انتشرت دعوات من منظمات كثيرة على رأسها الأزهر الشريف لمقاطعة المنتجات السويدية، كما أساءت للعلاقات الدبلوماسية مع دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى تهديد الأمن القومي السويدي”.

2/ يدعو #الأزهر كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 28, 2023

ودعا الباحث المسلمين في السويد للمشاركة في الحياة السياسية بشكل أكبر، وأن ينخرطوا في الأحزاب السياسية ليكونوا مؤثرين في صياغة قوانين تراعي وجودهم في السويد.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عامًا)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.