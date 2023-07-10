ثلثه دون 15 عاما.. إحصاء رسمي: المجتمع الفلسطيني فتيّ والمُسنون 4%

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن ثلث المجتمع فتيّ دون 15 عامًا، بينما يُشكّل المُسنون نحو 4%، في وقت يتراجع فيه عدد أفراد الأسر الفلسطينية.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يوافق غدًا الثلاثاء، أن المجتمع الفلسطيني فتيّ، تُقدَّر نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) 37% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2023.

ووفق البيان، فإن 14.5 مليون فلسطيني يتوزعون في أنحاء العالم (منتصف عام 2023) منهم 5.48 ملايين في دولة فلسطين “الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض إلى 5 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 أفراد عام 2007.

معدل الأمّية

وأوضح البيان أن معدل الأمّية بين الأفراد من سن 15 عامًا فأكثر في فلسطين بلغ 2.2%، مشيرًا إلى تفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، بواقع 1.1% للذكور، و3.3% للإناث.

وبخصوص التعليم العالي، أفاد جهاز الإحصاء بأن نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي بلغت 62% من مجموع الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات للعام الدراسي 2021-2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني “في عام 2022، أفادت نحو 92% من الأسر في فلسطين بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة”.

وبلغت نسبة الأفراد من عمر 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% في فلسطين، بواقع 92% في الضفة الغربية المحتلة و83% في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج أن نحو 79% من الأفراد من سن 10 سنوات فأكثر، يمتلكون هاتفًا نقالًا، بواقع 86% في الضفة الغربية و69% في قطاع غزة.