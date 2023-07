شاهد: أول ظهور لرئيس الأركان الروسي منذ تمرد فاغنر

ظهر رئيس هيئة الأركان العامة الروسية وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف اليوم الإثنين علنًا للمرة الأولى منذ التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر المسلحة الذي كان يستهدفه شخصيًا.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، ظهر غيراسيموف (67 عامًا) وهو يترأس اجتماعًا يتبلغ فيه عن قصف صاروخي أوكراني استهدف الأحد روسيا وشبه جزيرة القرم.

وظهر غيراسيموف في غرفة بمقر للقيادة العسكرية وهو يترأس اجتماعًا لكبار الجنرالات ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية ويصدر أوامره.

وجاء في التقارير المقدمة إلى غيراسيموف أن القوات الروسية أحبطت هجومًا صاروخيًا أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وعلى منطقتي روستوف وكالوجا أمس الأحد، وناقش كيفية رد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو أظهر غيراسيموف بينما كان يترأس الاجتماع أمس الأحد، مشيرة إلى غيراسيموف بوصفه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقائد القوات الروسية في أوكرانيا، وهي المهام التي كانت مسندة إليه قبل التمرد.

🚨 Russian Defence Ministry released a video of Gerasimov purporting to be current. pic.twitter.com/N4XLf2p7IR

— Igor Sushko (@igorsushko) July 10, 2023